Тюменцам презентуют короткий метр "Чтобы не было холодно"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера фильма "Чтобы не было холодно" состоится в МТЦ "Космос" 12 февраля. Его создала тюменская команда компании Rec Production, режиссёром выступил Никита Болотских-Тихий, сообщают организаторы.

Картина повествует о мальчике, который называет себя выдуманным именем Эм. Утром во время завтрака он задается вопросом "Для чего мы живем?" и пытается найти на него ответ. Также будет презентован музыкальный клип "Ядом" от тюменского независимого музыкального объединения Nikka Music. Режиссером стал Иван Паламар.

Добавим, что перед показом состоится дегустация продукции от Ишимского мясокомбината.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке. Начало в 18 часов 30 минут.

Возрастное ограничение 16+