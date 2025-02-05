Первенство УФО по биатлону примет Заводоуковск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первенство Уральского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет пройдет в Заводоуковске с 6 по 8 февраля. На соревнования приедут биатлонисты из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской областей, Югры и Ямала, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Первенство откроют в биатлонном центре "Сосновый бор" (ул. Братская, 8а) 6 февраля в 15 часов.

7 февраля стартует индивидуальная гонка на дистанции 6 км для юношей и 5 км для девушек. На следующий день биатлонисты примут участие в спринте – 4,5 км для юношей и 3,6 км для девушек. Соревнования стартуют в назначенные дни в 11 часов.

Любителей зрелищных гонок приглашают поболеть за свою команду. Вход свободный.