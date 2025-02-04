  • 4 февраля 20254.02.2025вторник
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-восточный

Площадь естественного лесовосстановления в Тюменской области составит 1,4 тыс. га

Общество, 17:05 04 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1,4 тыс. га составит площадь естественного восстановления лесов в Тюменской области за 2025 г. Специалисты обеспечат уход за лесным подростом – на 437,4 га удобрят саженцы и проведут прореживание, сообщает департамент лесного комплекса.

Еще на 656 га проведут минерализацию почвы. Ее обработают для более благоприятного прорастания семян при естественном самосеве, уточнили в департаменте. Специалисты проложат борозды плугом на участках, где растут деревья ценных пород. Это поможет упавшим семенам легче укорениться и прорасти.

Работу выполнят специалисты Тюменской авиабазы по государственному заданию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# лесной комплекс , лесовосстановление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 04.02.2025В ночном небе Тюмени можно будет увидеть МКС
18:11 04.02.2025Библиотечный ЖЖ запустили в Ишиме в соцсетях
18:00 04.02.20255 февраля - события дня
17:49 04.02.202530 беспилотников будут следить за пожарной обстановкой в лесах Тюменской области