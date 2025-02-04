Площадь естественного лесовосстановления в Тюменской области составит 1,4 тыс. га
Общество, 17:05 04 февраля 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия"
1,4 тыс. га составит площадь естественного восстановления лесов в Тюменской области за 2025 г. Специалисты обеспечат уход за лесным подростом – на 437,4 га удобрят саженцы и проведут прореживание, сообщает департамент лесного комплекса.
Еще на 656 га проведут минерализацию почвы. Ее обработают для более благоприятного прорастания семян при естественном самосеве, уточнили в департаменте. Специалисты проложат борозды плугом на участках, где растут деревья ценных пород. Это поможет упавшим семенам легче укорениться и прорасти.
Работу выполнят специалисты Тюменской авиабазы по государственному заданию.