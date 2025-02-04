Площадь естественного лесовосстановления в Тюменской области составит 1,4 тыс. га

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1,4 тыс. га составит площадь естественного восстановления лесов в Тюменской области за 2025 г. Специалисты обеспечат уход за лесным подростом – на 437,4 га удобрят саженцы и проведут прореживание, сообщает департамент лесного комплекса.

Еще на 656 га проведут минерализацию почвы. Ее обработают для более благоприятного прорастания семян при естественном самосеве, уточнили в департаменте. Специалисты проложат борозды плугом на участках, где растут деревья ценных пород. Это поможет упавшим семенам легче укорениться и прорасти.

Работу выполнят специалисты Тюменской авиабазы по государственному заданию.