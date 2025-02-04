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8 лет тюрьмы назначили "закладчику" мефедрона в Тюменском районе

Общество, 21:18 04 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

46-летнего жителя Свердловской области осудили на 8 лет лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в Тюменском районе. У него также конфисковали автомобиль Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Подсудимый в августе 2024 года вступил в сговор с неустановленным лицом в Интернете, чтобы распространять наркотики в роли "курьера-закладчика". Он получил крупную партию запрещенных веществ, расфасовал их в своей квартире по удобным для сбыта мелким массам и направился на своем автомобиле в Тюменскую область для раскладки по тайникам.

На автодороге Екатеринбург - Тюмень мужчину задержали сотрудники Госавтоинспекции. Из незаконного оборота изъяли 480 гр. мефедрона.

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# мефедрон , наркотики , прокуратура Тюменской области , синтетические наркотики

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