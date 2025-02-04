Владимир Шавлай поблагодарил Тюменскую область за помощь Краснодону

фото Совета городского округа города Краснодон фото Совета городского округа города Краснодон

Жители Луганской народной республики в специально изданном альманахе поделятся своими впечатлениями о тех изменениях, которые происходят на их территории благодаря помощи региона-шефа Тюменской области. С таким предложением на форуме муниципальных депутатов Луганской народной республики выступил председатель Совета городского округа города Краснодон Владимир Шавлай.

"Нам посчастливилось, что нашим регионом-шефом стала именно Тюменская область, один из самых успешных регионов Российской Федерации, - подчеркнул Владимир Шавлай. – Руководство региона, депутаты областной думы оказывают нам всестороннюю помощь, являясь надежной опорой и верными друзьями. Благодаря их помощи жизнь в нашем округе существенно изменилась. Гуманитарная помощь, восстановление больниц и школ, восстановление лифтового хозяйства, дорог, скверов - все это является частью выполнения народной программы "Единой России".

Председатель Совета городского округа города Краснодон Владимир Шавлай выразил надежду, что такое тесное сотрудничество, о котором также говорил секретарь генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, будет продолжено и в дальнейшем. "Мы понимаем, что регионы-шефы не потому нам помогают, что у них есть лишние деньги, а потому что Россия своих не бросает. И мы, жители луганщины, хорошо это понимаем и ценим".

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога недавно осмотрел объекты в Луганской народной республике, восстановленные тюменскими строителями. Реконструкцию роддома в Краснодоне, где созданы все условия для молодых мам и новорождённых: современное медицинское оборудование, операционные и уютные палаты.

"Оснащённый современным оборудованием, он стал образцом для других учреждений здравоохранения в республике", - сообщил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко. Полпред посетил центральную городскую многопрофильную больницу и её детское отделение, где ремонтные работы также выполнены тюменцами. Теперь они оборудованы и оснащены современной аппаратурой, что, по словам Сергея Козенко, значительно повысило качество медицинских услуг для жителей Краснодона.

"Читающий автобус", подаренный Краснодону губернатором Тюменской области Александром Моором, курсирует по населённым пунктам Краснодонского округа, где отсутствуют стационарные библиотеки. Оснащенный разнообразной литературой, он несёт знание и радость чтения в самые отдалённые уголки региона.



Важным событием для населения Краснодона, по словам Сергей Козенко, стало открытие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в помещении, ранее не использовавшемся по назначению. Благодаря Тюменской области помещение было капитально отремонтировано и оснащено необходимым цифровым оборудованием и мебелью.

Полпред посетил также Краснодонскую среднюю школу № 4 имени Героя Советского союза Сергея Тюленина. Здесь, благодаря помощи Тюменской и Курганской областей, были проведены ремонты пищеблока, спортивного зала и кровли. Школа также получила новый компьютерный класс, а гимназия кабинет робототехники, которые открыли для учеников новые возможности в учебе.