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Будущие токари из тюменского колледжа ознакомились с производством на предприятии

Общество, 19:52 14 апреля 2025

департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Экскурсия на предприятие "Восход" для студентов второго курса Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, обучающихся по профессии "Токарь", состоялась в рамках подготовки к региональному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, участники ознакомились с реальными условиями производства и оценили перспективы трудоустройства по выбранной специальности. Экскурсию провели специалист отдела кадров Руслан Шарыгин и главный технолог Евгений Яковлев.

Представители предприятия отметили, что профессии токаря и оператора станков как в их предприятии, так и на рынке труда востребованы. В "Восходе" готовы принять выпускников колледжа в коллектив.

Организатор производственной экскурсии — кадровый центр "Работа России".

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# студенты , экскурсия

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