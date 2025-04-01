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Тюменские агрономы обследуют 19,5 тыс. га полей на наличие саранчи и лугового мотылька

Экономика, 20:52 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19,5 тыс. га полей обследуют на наличие перезимовавших вредителей агрономы Тюменской области до конца апреля. В ходе весеннего фитомониторинга они проверят также земли, расположенные в районах, граничащих с Казахстаном.

Как сообщает областной филиал Россельхозцентра, мониторинг начнется раньше привычного времени, поскольку ранняя и теплая весна способствует появлению и выходу основных вредителей посевов с мест зимовки.

На наличие зимующего запаса саранчовых вредителей силами специалистов филиала запланировано провести 9,5 тыс. га обследований. Из которых 2,5 тыс., га в районах области, граничащих с Республикой Казахстан. Это будет совместное исследование тюменских и казахстанских агрономов.

Проверят специалисты также и запасы коконов лугового мотылька. Запланированная площадь исследования составляет 10 тыс. га. В том числе в районах, граничащих с Республикой Казахстан - 3,0 тыс. га. Дополнительные обследования проведут в Абатском, Викуловском, Ишимском, Упоровском районах, Заводоуковском и Голышмановском округах, где вредителя выявили в 2024 году.

Кроме того, в весенний период обследуют сельхозземли на наличие мышевидных вредителей, проволочника и клопа вредной черепашки, хлебных блошек, колорадского жука и других вредителей на площади более 30 тыс. га.

По результатам проведенных обследований в регионе скорректируют прогнозы развития и распространения перечисленных особо опасных вредителей.

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# АПК , Россельхозцентр

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