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Тобольские школьники создали макет банно-прачечного поезда времен Великой Отечественной войны

Общество, 20:09 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект, посвященный легендарному тюменскому банно-прачечному дезинфекционному поезду, презентовали ученики Тобольского кванториума Игорь Долгов и Александр Костров. К самому поезду прилагаются очки виртуальной реальности.

По информации учреждения допобразования, "Поезд-герой" – виртуальная экскурсия, посвящённая 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Банно-прачечный поезд отправился из Тюмени на фронт в феврале 1942 г.

Ребята разработали сценарий с иммерсивным погружением при помощи VR-технологий. Шлем и контролеры помогут погрузиться во времена Великой Отечественной войны. "Качественная 3Д-графика, проработанные персонажи, звуковое сопровождение впечатляют. Ждем с нетерпением выхода промоверсии", - сказали в кванториуме.

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# Великая Отечественная война , поезд

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