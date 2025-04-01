Тобольские школьники создали макет банно-прачечного поезда времен Великой Отечественной войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект, посвященный легендарному тюменскому банно-прачечному дезинфекционному поезду, презентовали ученики Тобольского кванториума Игорь Долгов и Александр Костров. К самому поезду прилагаются очки виртуальной реальности.

По информации учреждения допобразования, "Поезд-герой" – виртуальная экскурсия, посвящённая 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Банно-прачечный поезд отправился из Тюмени на фронт в феврале 1942 г.

Ребята разработали сценарий с иммерсивным погружением при помощи VR-технологий. Шлем и контролеры помогут погрузиться во времена Великой Отечественной войны. "Качественная 3Д-графика, проработанные персонажи, звуковое сопровождение впечатляют. Ждем с нетерпением выхода промоверсии", - сказали в кванториуме.