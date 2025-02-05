Тюменца с крупной партией героина и топором задержали в деревне Патрушева

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

217 г героина изъяли полицейские у жителя Тюмени в д. Патрушева. Ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина забрал запрещённое вещество из тайника в лесу у деревни и нёс домой, чтобы расфасовать для распространения через "закладки".

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на облепленного снегом пьяного пешехода. На вопрос, имеются ли у него запрещённые вещества, мужчина признался, что употребляет наркотики, а также хранит их при себе.

В присутствии понятых стражи правопорядка провели личный досмотр. В находившемся при тюменце пакете полицейские обнаружили складной нож, топор и свёрток с порошкообразным веществом, которым оказался героин массой более 200 г, что было подтверждено экспертизой.

При обыске в квартире подозреваемого изъяты электронные весы. Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Тюменец 1969 года рождения заключён под стражу, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.