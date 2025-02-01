Тюменцы в марте запустят подкасты на тему экологии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подкасты "5R на связи" на экологическую тематику запустят тюменцы с марта. В видео- и аудиоформате трое авторов будут рассказывать, что забота о планете доступна каждому.

"У нас будет не совсем обычный формат. То есть выходит подкаст, а после него мы даем задания по определенной теме. Это что-то вроде конкурса. Тот, кто наберёт больше баллов, станет героем последнего выпуска", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" соруководитель проекта Ярослава Стрельцова.

Всего запланировано десять подкастов. Их будут вести Дарья Краснова, Арина Шабанова и Ярослава Стрельцова. В первом обсудят, как пришла сама идея. Далее слушателей ждут истории эковолонтеров, советы и лайфхаки, которые помогут сделать планету чище, а также информация о том, как организовать собственный экопроект. Кроме этого, будут и интервью с тюменскими экспертами: экологами, учеными и активистами. По словам авторов, их герои — это те, кто не боится действовать.

Следить за выпусками можно в сообществе во ВКонтакте.

Добавим, что проект реализуется с помощью "Росмолодежь. Гранты". В конкурсе тюменцы выиграли 68 тыс. 192 рубля.

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Виктория Макарова