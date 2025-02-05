Фонд целевого капитала Тюменского госуниверситета вырос в два раза

ТюмГУ ТюмГУ

35 млн рублей составил объем Фонда целевого капитала Тюменского госуниверситета на конец 2024 г. Он увеличился в два раза за последние три года, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Эндаумент-фонда, директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками Алексей Ларионов сообщил, что примерно половина всех поступлений — от физических лиц, частных дарителей, в том числе выдающихся выпускников вуза. Средний размер пожертвования тоже растет. В 2024 году он составил 2500 рублей.

"Многое было сделано за это время. Появился сайт, появился интернет-эквайринг, разные формы платежей. Все наши усилия заметны на федеральном уровне. Фонд целевого капитала Тюмгу входит в топ-20 разных федеральных рейтингов. И кажется, что из небольших эндаументов мы один из самых быстроразвивающихся в России. Что не может не радовать", — отметил Алексей Ларионов.

Кроме того, впервые за 15 лет фонд прирос новым целевым капиталом "Инвестиции в будущее", доход от управления которым будет направляться на программы по развитию образования. Запущена и успешно реализуется благотворительная программа по поддержке талантливых обучающихся — стипендия им. Геннадия Куцева. Обладателями стали 20 талантливых студентов и аспирантов.

В планах - учреждение новых благотворительных программ, фокус будет сделан на научно-педагогических работников.

Нарастить капитал до 100 млн рублей к 2030 г.— году 100-летнего юбилея университета - такие задачи ставят сотрудники организации. Для этого они хотят активно вовлекать сотрудников, выпускников и студентов в процесс привлечения пожертвований.