Обновленный офис ВТБ открылся в Тюмени

| Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Отделение по обслуживанию физических лиц открылось после реконструкции по адресу Московский тракт, 137. Банк модернизирует сеть офисов с учетом новых стандартов обслуживания и роста числа клиентов в Тюменской области.

Здесь можно выпустить дебетовые и кредитные карты, открыть вклад, оформить заявку на кредит, подключиться к "Семейному банку" и программе долгосрочных сбережений. Сотрудники помогут настроить цифровые сервисы, проконсультируют по продуктам банка.

| Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

Специалисты общаются с посетителями в комфортных зонах с мягкой мебелью. Все операции проводятся на ноутбуках, подтвердить их можно с помощью приложения ВТБ Онлайн. Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 15:00. В круглосуточной зоне самообслуживания установлены два банкомата.

| Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ (ПАО)

"ВТБ присутствует в этой локации с 2020 года. Отделение востребовано у наших клиентов, его услугами пользуются около 10 тысяч человек, проживающих в большей части Калининского административного округа Тюмени. Учитывая растущий спрос на банковский сервис, мы повышаем качество обслуживания – открываем в нашем регионе уже четвертый современный офис за последние четыре месяца. Также увеличиваем количество сотрудников и переходим на работу по субботам, чтобы клиенты могли с комфортом решить свои финансовые вопросы", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.