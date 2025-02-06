Новая подстанция обеспечит электроэнергией жителей села Уватского района
Электроэнергией обеспечит новая подстанция жителей с. Тугалово Уватского района. Для подачи ресурса с нуля построили 12,5 км воздушно-кабельных линий 6 кВ, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.
"Последние 13 лет электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО. До 2017 года электроснабжение было ограничено по времени и мощности. Особо важно, что проект реализовали в год 100-летия района", - уточнил глава района.
Запустили в работу новую трансформаторную подстанцию совместно с директором Тобольского филиала СУЭНКО Владимиром Кидло.
Электричеством обеспечили также школу, детский сад, водонапорная башня, фельдшерско-акушерский пункт и другие социальные объекты.
Глава Уватского района уверен, что надежное электроснабжение сделает село более привлекательным для проживания и развития, в том числе и для бизнеса. Например, рыболовного туризма.