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Новая подстанция обеспечит электроэнергией жителей села Уватского района

Экономика, 13:31 06 февраля 2025

из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Электроэнергией обеспечит новая подстанция жителей с. Тугалово Уватского района. Для подачи ресурса с нуля построили 12,5 км воздушно-кабельных линий 6 кВ, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"Последние 13 лет электроэнергию для села на левом берегу Иртыша вырабатывали дизель-генераторные установки СУЭНКО. До 2017 года электроснабжение было ограничено по времени и мощности. Особо важно, что проект реализовали в год 100-летия района", - уточнил глава района.

Запустили в работу новую трансформаторную подстанцию совместно с директором Тобольского филиала СУЭНКО Владимиром Кидло.

Электричеством обеспечили также школу, детский сад, водонапорная башня, фельдшерско-акушерский пункт и другие социальные объекты.

Глава Уватского района уверен, что надежное электроснабжение сделает село более привлекательным для проживания и развития, в том числе и для бизнеса. Например, рыболовного туризма.

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# подстанция , Уватский район , энергоснабжение

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