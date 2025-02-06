Педагог из Тюмени стала победительницей Всероссийского конкурса Знание.Лектор

| Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО | Фото: пресс-служба Российского общества «Знание» по УФО

Тюменка Мария Петрова стала победительницей Всероссийского конкурса Знание.Лектор, сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" по УФО.

Мария Петрова - процессный менеджер в "ИТ Стройдвор", педагог по культуре речи, филолог-преподаватель высшей категории. В финале конкурса она представила лекцию "Речь — суперсила человека". Лектор рассказала о ключевых ошибках в устном общении, которые мешают эффективной коммуникации.

Церемония награждения прошла в национальном центре "Россия" в Москве. Дипломы и призы вручили 70 победителям из 37 регионов страны. Каждый получил по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

Победительница из Тюменской области теперь войдет в региональную команду лекторов Общества "Знание".

"От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но и формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор", - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.