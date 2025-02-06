Третий региональный полигон для практики по работе на высоте открыли в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Третий в Тюменской области полигон для практической отработки навыков безопасного выполнения работ на высоте открыли в Тюмени 6 февраля. В рамках мероприятия для участников прошли теоретическая и практическая части, на площадке провели мастер-класс по использованию средств индивидуальной работы.

"Основные причины несчастных случаев на производстве - невыполнение требований по охране труда и неприменение средств индивидуальной защиты. Развитие сети обучающих полигонов очень востребовано", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Площадку для практических занятий открыли на территории торгового дома "Восток-Сервис". Компания сотрудничает с организациями, которые работают на высоте и нуждаются в обучении своих работников. Региональный департамент труда и занятости населения, в свою очередь, организовывает систему государственного управления охраны труда во взаимодействии с обучающими центрами и работодателями.

"Важно понимать, что обучение и регулярные тренировки — важные факторы для обеспечения безопасной работы на высоте. Наш сертифицированный учебно-тренировочный полигон позволит правильно подобрать комплекс средств индивидуальной защиты для любых ситуаций, он также даст возможность это сделать в условиях, максимально приближенных к реальным", - отметил генеральный директор торгового дома "Восток-сервис" Илья Тимшин.

По словам президента Союза строителей Тюменской области Андрея Никитина, подобные полигоны и мероприятия актуальны для строителей. На учебной площадке специалисты смогут оттачивать навыки работы на высоте и закреплять правила техники безопасности.

В 2025 году в Тюменской области планируют открыть четвертый полигон.

Юлия Божок