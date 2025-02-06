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Глава Тюмени поблагодарил волонтеров за помощь в госпиталях ЛНР

Общество, 12:58 06 февраля 2025

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Группу тюменских волонтеров, которые две недели помогали медицинским работникам в госпиталях Луганской Народной Республики, встретили в аэропорту Рощино ночью 6 февраля.

В составе команды - руководители подразделений администрации Тюмени и городских управ. Две недели тюменцы дежурили в приемных отделениях, помогали при транспортировке пациентов, оказывали первую медицинскую помощь, сопровождали маломобильных людей на обследования, а также участвовали в эвакуации раненых и разгрузке гуманитарной помощи.

"Несмотря на возможность уйти в заслуженный отпуск, эти люди предпочли посвятить свое время важному делу, которое заслуживает глубокого уважения. Их пример напоминает всем о ценности взаимопомощи и поддержки в трудные времена. Работа была непростой, но команда справилась со всеми трудностями благодаря своему энтузиазму и ответственности", - отметил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях и поблагодарил коллег за самоотверженность.

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# волонтеры , Максим Афанасьев

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