Студенты из Кыргызстана пройдут обучение в Тюменском медуниверситете

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Пятеро студентов второго и четвертого курсов Ошского государственного университета Кыргызстана приступили к обучению по программе академической мобильности в Тюменском медицинском университете. Среди них – будущие хирурги, акушеры-гинекологи и стоматологи, сообщает вуз.

В течение весеннего семестра будущие врачи будут обучаться в группах с русскоязычными студентами по образовательной программе университета, получат доступ к электронной образовательной системе. 8 февраля их пригласили поддержать команды на международном кубке мира по мини-футболу.

"Участие в программе академической мобильности – это не только возможность расширить свои знания и получить ценный опыт, но и познакомиться с иной методикой образования, наладить связи с будущими коллегами из России. Мы выбирали между учебой в Омске и Тюмени, и предпочтение отдали Тюменскому медицинскому университету, известному своей историей и авторитетом",– рассказала студентка четвертого курса по специальности "Лечебное дело" Айчырай Эркинбай.

Программа академической мобильности между Тюменским медицинским и Ошским государственным университетами реализуется с 2023 года. ТМУ принимает студентов из Кыргызстана в третий раз.