Студенты пяти тюменских колледжей примут участие в первом диктанте "Наука по имя Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студенты тюменских колледжей и техникумов примут участие в первом всероссийском диктанте "Наука по имя Победы" 8 февраля. В День российской науки они ответят на 25 вопросов про открытия и достижения советских ученых в годы в Великой Отечественной войны.

Так, в Тюменском медицинском колледже для диктанта подготовят отдельную аудиторию. Кроме того, учащиеся смогут смогут это сделать и из дома – нужен только компьютер.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса пройдут тест в своих группах на занятии. Дистанционно участвуют в диктанте "Наука по имя Победы" учащиеся колледжа производственных и социальных технологий.

Какие темы затронут в вопросах, участники пока не знают. Доступ к тесту откроется в 12 часов по местному времени на сайте диктант.наука.рф. Работали над ним эксперты Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета. Вопросы зачитают ведущие российские ученые и деятели науки.

Точность ответов определится автоматически. Результат участники получат на электронную почту, которую указали при регистрации.

Известно, что к диктанту присоединятся заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Просветительску акцию "Наука во имя Победы" проводят для студентов и школьников старше 14 лет.

Оксана Корнеенкова