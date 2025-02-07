Три "Нивы" и два "УАЗа" отправят из Тюмени сапёрам и связистам в зону СВО

| Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пять автомобилей высокой проходимости отправят из Тюмени в зону СВО. Три "Нивы" и два "УАЗа" приобретены благодаря помощи предпринимателей и неравнодушных жителей Тюменской области.

В передаче машин приняли участие секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской городской думы Дмитрий Осипов.

Автомобили отправятся на Курское, Донецкое и Запорожское направления. Там их будут использовать подразделения сапёров, связистов, штурмовой пехоты, где служат бойцы из Тюменской области.

Доставит оборудование в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

"Мы не бросаем своих, мы — крепкий тыл для бойцов, каждый день рискующих своей жизнью ради всех нас", - подчеркнула глава регионального исполкома партии “Единая Россия” Ольга Швецова.