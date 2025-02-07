Уникальную книгу рецептов из местных дикоросов создадут в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новый сезон грантового проекта "Зеленые сокровища Сибири: вкусно и полезно" стартовал в Тюмени 7 февраля. Травники, краеведы и специалисты по природе научат тюменцев использовать дикорастущие растения Тюменской области в качестве лекарственных средств и пищевых продуктов.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Постараемся сделать так, чтобы как можно больше людей узнало о богатствах дикоросов. Ведь то, что нас окружает, несет в себе огромный потенциал для использования в разных целях. Самое главное – знать, каким образом можно превратить то, что мы считаем обычными сорняками, в ценнейшие, полезнейшие, вкуснейшие блюда, чаи, настойки", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель альянса социально ориентированных НКО Тюменской области, соорганизатор проекта Михаил Мельцер.

Для тюменцев проведут лекции, семинары, выезды и мастер-классы. Теорией участники займутся в холодное время года, а практические занятия пройдут весной и летом на природе. Организаторы приветствуют участие в программе автоволонтеров.

Ценителей бережного и осознанного отношения к природе родного края научат готовить вместе со специалистами полезные блюда, чаи, всевозможные сборы, применять их по назначению. Итогом станет создание уникальной книги кулинарных рецептов, опробованных участниками на практике.

"Важно научить тюменцев грамотно, правильно, рачительно относиться к лесу и брать от него ровно столько, сколько ты можешь съесть. А тем людям, кто захочет сделать это своей профессией и зарабатывать, объяснить, как это сделать, куда обратиться, зачем и как получить лицензию", - пояснила биолог-эколог, руководитель проекта, директор фонда "Земляне" Виктория Бондарь.

По ее словам – это хорошее дополнение к пенсии для молодых и энергичных пенсионеров, к тому же, интересное и полезное времяпрепровождение в лесу или на даче.

Виктория Бондарь считает проект экологическим. "Экология – это не просто природа и место, в котором ты живешь, но его душа, тело и близкие. Неважно, собираешь ли ты в лесу травы или разговариваешь с родными – подход ко всему должен быть экологичным, бережным", - подчеркнула руководитель проекта.

Добавим, проект во второй раз стал победителем в конкурсе грантов губернатора Тюменской области и получил поддержку в размере 700 тыс. руб.

Подробную информацию об инициативе и ходе ее реализации можно найти в Telegram-канале проекта.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина