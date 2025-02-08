Более 20 тыс. билетов продали автовокзалы Тюменской области на международные маршруты

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 20 тыс. билетов продали автовокзалы Тюменской области на международные маршруты за 2024 г. Это на 3,5 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает Главное управление строительства.

Всего по восьми международным направлениям в Казахстан и Киргизию за прошлый год выполнено 1 тыс. 189 рейсов.

По данным на начало 2025 г., областное учреждение "Объединение автовокзалов и автостанций" обслуживает семь международных маршрутов.