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Жители Тюмени могут выбрать территории для благоустройства в 2026 году

Общество, 20:03 08 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проголосовать за общественные территории, которые благоустроят в Тюмени в 2026 г. горожане могут с 10 февраля. Список составлен на основе предложений жителей города.

Тюменцы предлагают обновить сквер Депутатов, аллею Молодоженов, Городскую площадь, площадь Борцов революции, озелененные территории на улицах Республики, Луначарского, Депутатской, Олимпийской, Федюнинского и другие места.

"С учетом предпочтений жителей определятся объекты для преобразования, включая проекты в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - прокомментировал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Как выяснил "Вслух.ру", голосование пройдет на специальной платформе "Я решаю!". Авторизоваться можно по учетной записи госуслуг.

Напомним, в 2025 году благоустроят территории на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, улицах Мельничной, Карла Маркса и Юрия Семовских.

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# благоустройство , голосование

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