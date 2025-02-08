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Сборы летчиков-наблюдателей и инструкторов пройдут в Тюменской авиабазе

Общество, 16:58 08 февраля 2025

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Сборы летчиков-наблюдателей и инструкторов десантно-пожарной службы пройдут в Тюменской авиабазе с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Участники закрепят знания по специальным дисциплинам, необходимым для руководства действиями команды при ликвидации природных пожаров. После освоения теории и сдачи экзаменов пройдет наземная тренировка, на которой специалисты отработают навык спуска с вышки-тренажера, что имитирует реальную высадку команды в зоне лесного пожара.

Обучение проведет старший инструктор ПДПС Уватского авиаотделения Сергей Пеплер. Он вернулся со всероссийских сборов, где успешно подтвердил квалификацию и получил допуск к подготовке и переаттестации личного состава авиаотделений Тюменской авиабазы.

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# сборы , тюменская авиабаза

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