Сборы летчиков-наблюдателей и инструкторов пройдут в Тюменской авиабазе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Сборы летчиков-наблюдателей и инструкторов десантно-пожарной службы пройдут в Тюменской авиабазе с 17 по 21 февраля. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Участники закрепят знания по специальным дисциплинам, необходимым для руководства действиями команды при ликвидации природных пожаров. После освоения теории и сдачи экзаменов пройдет наземная тренировка, на которой специалисты отработают навык спуска с вышки-тренажера, что имитирует реальную высадку команды в зоне лесного пожара.

Обучение проведет старший инструктор ПДПС Уватского авиаотделения Сергей Пеплер. Он вернулся со всероссийских сборов, где успешно подтвердил квалификацию и получил допуск к подготовке и переаттестации личного состава авиаотделений Тюменской авиабазы.