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Александр Моор: четыре площадки "Лыжни России" организовали в Тюменской области

Губернатор, 17:14 08 февраля 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Четыре площадки "Лыжни России" организовали в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Тюменском районе. Во всероссийской массовой гонке участвуют более 11 жителей региона, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Тюменцы любят "Лыжню России". Год от года количество участников только растет. На лыжню земляки вышли целыми семьями. Вместе с именитыми спортсменами бежали и начинающие", - уточнил глава региона.

Губернатор также поделился красивыми кадрами массовых стартов.

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# Александр Моор , Лыжня России

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