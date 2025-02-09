Тюменская область стала лидером на Урале по числу заявок на конкурс ПФКИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала лидером в Уральском федеральном округе по числу заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Тюменцы подали на рассмотрение экспертам 207 проектов.

Всего по России было заявлено более 11,7 тыс. инициатив. Из них 853 - от регионов Уральского федерального округа.

Самыми популярными тематическими направлениями, указанными в заявках, стали "Культурный код", "Единство с судьбой России" и "Место силы". Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 мая, сообщили в пресс-службе полпредства.

Напомним, в УФО работает три проектных офиса Президентского фонда культурных инициатив: в Тюменской области, Югре и ЯНАО.