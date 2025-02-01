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В Тюмени стартовало голосование за территории для благоустройства в 2026 году

Общество, 11:52 10 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году, стартовало на портале "Я решаю!".

В списке - как крупные городские участки с интенсивным потоком пешеходов, так и локальные зеленые уголки в шаговой доступности для жителей ближайших домов.

Один пользователь может проголосовать только за одну территорию. Опрос продлится до 19 февраля включительно. По итогам специалисты составят рейтинг, разработают дизайн-проект каждой территории и снова согласуют их с горожанами, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, в прошлом году лидерами такого рейтинга стали участки на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, ул. Мельничной, Карла Маркса и Юрия Семовских - их благоустроят в 2025 году.

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# благоустройство , голосование , городская среда

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