В Тюмени стартовало голосование за территории для благоустройства в 2026 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рейтинговое голосование по определению приоритетных территорий, которые подлежат комплексному благоустройству в 2026 году, стартовало на портале "Я решаю!".

В списке - как крупные городские участки с интенсивным потоком пешеходов, так и локальные зеленые уголки в шаговой доступности для жителей ближайших домов.

Один пользователь может проголосовать только за одну территорию. Опрос продлится до 19 февраля включительно. По итогам специалисты составят рейтинг, разработают дизайн-проект каждой территории и снова согласуют их с горожанами, сообщает администрация Тюмени.

Напомним, в прошлом году лидерами такого рейтинга стали участки на проездах Солнечном и Геологоразведчиков, ул. Мельничной, Карла Маркса и Юрия Семовских - их благоустроят в 2025 году.