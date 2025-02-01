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Вылет из Тюмени в Белоярский задерживается из-за непогоды в аэропорту назначения

Общество, 12:58 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вылет рейса 221 авиакомпании "ЮТэйр" в Белоярский задерживается в аэропорту Рощино в Тюмени 11 февраля, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Время вылета по расписанию - 9 часов 30 минут. Плановое время - 15 часов 30 минут. Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. Оказание услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры.

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# аэропорт Рощино , самолет

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