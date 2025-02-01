Вылет из Тюмени в Белоярский задерживается из-за непогоды в аэропорту назначения
Общество, 12:58 11 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Вылет рейса 221 авиакомпании "ЮТэйр" в Белоярский задерживается в аэропорту Рощино в Тюмени 11 февраля, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Время вылета по расписанию - 9 часов 30 минут. Плановое время - 15 часов 30 минут. Причина задержки - неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. Оказание услуг пассажирам на контроле транспортной прокуратуры.