В Тюменской области издадут книгу-каталог ударных комсомольских строек региона

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Книга-каталог всех ударных комсомольских строек Тюменской области будет издана в 2025 году.

Всего в области, как отметил первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ в 1977-1981 годах, председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, насчитывались десятки ударных комсомольских строек, сотни комсомольско-молодежных коллективов.

Начало этому движению было положено постановлением ЦК ВЛКСМ от 12 февраля 1965 года "Об участии комсомольских организаций в освоении нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и полуострова Мангышлак", принятом по инициативе Тюменского обкома комсомола.

"Впервые так определялся не один отдельный крупный объект, а все стройки будущего топливно-энергетического комплекса Западной Сибири, - отметил Геннадий Чеботарев на мероприятии общественной организации "Комсомольское братство", посвященном 60-летию принятия этого документа. – В постановлении говорилось, что среди геофизиков, буровиков, геологов, строителей, водителей региона "подавляющее большинство - комсомольцы и молодежь".

С 1965 по 1986 годы в Тюменской области насчитывалось 39 Всесоюзных ударных комсомольских строек. Это и прокладка железной дороги Тюмень – Сургут - Уренгой - Ямбург, обустройство Самотлорского нефтяного месторождения, сооружение Сургутской ГРЭС, Тобольского нефтехимического комбината, нефтепровод Шаим - Тюмень, ЛЭП-500 Тюмень - Мегион - Сургут -Уренгой - Надым, комплекс геологоразведочных работ в Ямало-Ненецком автономном округе и другие.

Кроме всесоюзных в регионе были и областные ударные комсомольские стройки: Тюменский домостроительный комбинат, Ялуторовский комбинат мясокостной муки, Тюменская ТЭЦ-2 и другие. Вся область в целом была объявлена ударной комсомольской стройкой №1.

"Символично, что это мероприятие проходит на территории штаба "Движения первых" в Тюмени, - подчеркнул Геннадий Чеботарев. – События годов освоения Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса могут стать достойным примером для подражания".

К собравшимся в Тюмени по видеосвязи обратился первый секретарь Тюменского обкома ВЛКСМ (1966-1971 годы), президент союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

Он напомнил, что масштаб работ, выполненных в те годы, сегодня просто трудно вообразить. Баку для достижения годовой добычи в 23,5 млн тонн нефти потребовалось столетие, в Тюмени этот рубеж был взят всего за пять лет. "Объем капиталовложений в Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс равнялся затратам на БАМ, КамАЗ и Атоммаш, вместе взятым!" - подчеркнул он.

Борис Олейник