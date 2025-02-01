Медпрепараты на 200 тысяч рублей изъяли у врача из Тобольска в Рощино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незадекларированные инъекции обнаружили у врача-травматолога из Тобольска в ходе контроля рейса Тюмень – Худжанд сотрудники таможенного поста в аэропорту Рощино. Пассажир планировал вывезти в Таджикистан в сопровождаемом багаже 20 шприцов с веществом общей стоимостью без малого 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

В упаковках находился имплантат инъекционный в виде геля для внутрисуставного введения.

Гражданин пояснил, что приобрел препараты для продажи заграницей, о необходимости обязательного декларирования товаров осведомлен не был.

"При перемещении через таможенную границу ЕАЭС товарами для личного пользования признаются товары, предназначенные для нужд физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Отнести вывозимые препараты к этой категории невозможно в связи с использованием их для коммерческих целей. Товар необходимо было задекларировать", – пояснил начальник таможенного поста Александр Хмелев.

Товар был изъят, а в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд принял решение о назначении административного штрафа в размере половины стоимости предмета правонарушения. После уплаты штрафа препараты были возвращены владельцу в установленном порядке.