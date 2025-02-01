Более 14 тыс. тюменских семей оформили документы новорожденным через Госуслуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14 тыс. тюменских семей оформили документы новорожденным через Госуслуги за 2024 г. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

С помощью суперсервиса "Рождение ребенка" на Госуслугах можно оформить электронное медицинское свидетельство о рождении, СНИЛС и прописку, материнский капитал, ИНН. Заявление о рождении необходимо подать в течение первого месяца.

Электронная регистрация ребенка дает множество преимуществ. Также можно оформить полис ОМС, прикрепить ребенка к поликлинике, записать в детский сад, оформить выплаты.

Суперсервис помогает значительно сэкономить время родителям новорожденного и избежать таких процедур, как посещение ЗАГСа, подачу и оформление документов в очном формате.