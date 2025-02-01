В Сладковском районе построят водовод протяженностью 20,2 км
Водовод протяженностью 20,2 км построят в Сладковском районе. Он обеспечит чистой водой почти три тыс. жителей деревень Новоандреевки, Выстрела и Хитиновки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
По контракту подрядчик проложит не только сети, но и построит подкачивающую насосную станцию и резервуары чистой воды. Строители уже проложили 16 км трубопровода, смонтировали 11 водопроводных колодцев и одну технологическую камеру. Работы завершат в текущем году.
Ход строительства проконтролировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.