  • 14 февраля 202514.02.2025пятница
  • USD91,0313
    EUR94,9221
  • В Тюмени -8..-10 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Сладковском районе построят водовод протяженностью 20,2 км

Экономика, 18:29 14 февраля 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Водовод протяженностью 20,2 км построят в Сладковском районе. Он обеспечит чистой водой почти три тыс. жителей деревень Новоандреевки, Выстрела и Хитиновки, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

По контракту подрядчик проложит не только сети, но и построит подкачивающую насосную станцию и резервуары чистой воды. Строители уже проложили 16 км трубопровода, смонтировали 11 водопроводных колодцев и одну технологическую камеру. Работы завершат в текущем году.

Ход строительства проконтролировал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# водопровод , ЖКХ , Сладковский район , строительство , чистая вода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 14.02.2025В Сладковском районе построят водовод протяженностью 20,2 км
14:13 14.02.2025Как безопасно купить автомобиль за рубежом: поможет аккредитив в Сбере
12:23 14.02.2025Сбер провел в Заводоуковске форум для инвесторов
12:01 14.02.2025Школу № 22 в Тюмени отремонтируют до сентября

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.