Как безопасно купить автомобиль за рубежом: поможет аккредитив в Сбере

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер поможет безопасно провести сделку по заказу автомобиля из Китая. Покупатель и агент, который закупает и доставляет транспортное средство из-за рубежа, теперь могут использовать для расчетов аккредитив. Это надежный способ защищает интересы всех сторон сделки.

Покупатель одним платежом вносит деньги на специальный счет — аккредитив. Деньги на нем "заморожены" до получения банком заявленных документов — акта приема-передачи авто в конечной точке. Например, у Сбербанка так можно оплатить таможенные сборы, стоимость автомобиля и его перевозки до указанного места и так далее. При необходимости в Сбере аккредитив может работать и с поэтапной оплатой: после доставки авто до таможни банк перечисляет часть средств за выкуп автомобиля у продавца или за логистику до таможенного поста на счет агента, а остаток средств перечисляется уже при передаче авто. А если сделка сорвется, то покупатель сможет забрать свои деньги.

Юрий Каюмов, покупатель автомобиля: "Я впервые заказывал автомобиль напрямую из Китая. Сумма для моего бюджета значимая — почти три миллиона рублей. Мне показалось рискованным без каких-либо гарантий переводить такие деньги незнакомому человеку, пусть даже с хорошими отзывами о его работе. Тем более, что весь процесс от заказа до получения занял три месяца — за это время может случиться что угодно. А благодаря аккредитиву я был уверен: если авто не привезут, деньги я точно не потеряю. К счастью, всё прошло успешно, и я получил новый автомобиль".

Асхат Мукминов, руководитель компании "УфаАвтоИмпорт": "Использование аккредитива повышает уровень доверия к моей работе и расширяет клиентскую базу. Теперь я за свой счет оплачиваю закуп, растаможку и доставку автомобиля, но при этом уверен, что эти расходы будут возвращены после успешного завершения сделки".

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Аккредитивы уже давно успешно используются в сделках с недвижимостью. Уверен, что они станут такой же распространенной практикой и при покупке автомобиля. Заказ авто из-за рубежа становится всё более популярным, но по-прежнему несет множество рисков. Аккредитив помогает провести такие сделки без финансовых потерь".

Получить дополнительную информацию об использовании аккредитивов можно в офисах Сбера.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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