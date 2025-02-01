35 жителей Тюменской области отмечены медалью "Отец солдата"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Церемония награждения медалями общественного признания "Отец солдата" прошла в Тюменской областной думе 14 февраля в рамках проекта "Оружие Победы". Медали вручили 35 жителям региона, отцам участников специальной военной операции, проявивших особые мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевого задания.

Почётные гости мероприятия – первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, депутат облдумы, член правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Алексей Салмин, депутат городской думы Степан Киричук, а также представители ветеранских организаций.

Напомним, что медаль "Отец солдата" была учреждена в 2023 году Всероссийским общественным движением "Отцы России". Медалью награждают отцов участников специальной военной операции, медаль является знаком признания заслуг в воспитании защитника семьи и Отечества. В настоящее время в Тюменской области медалью награждены 150 человек.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Хочу отметить, что эта награда - молодая, - обратился к участникам церемонии Андрей Артюхов. - Сегодня мы говорим спасибо отцам за воспитание замечательных сыновей, которые сейчас защищают нашу родину. К сожалению, кто-то из них погиб, и это огромная утрата для семьи, для всех нас. Но они - настоящие герои, настоящие патриоты своей страны".

Николай Сырников из д. Поспелово Боровского района вместе с женой воспитывали девятерых детей, сегодня у них 25 внуков и три правнука. Их сын Сырников Владимир Николаевич - участник специальной военной операции. При выполнении боевого задания он проявил мужество, героизм и самоотверженность. Посмертно награждён Орденом Мужества.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я бы хотел сказать слова благодарности мамам, которые помогли воспитать воинов, героев. Без вашего участия, без вашего благословения этого не получилось бы, - отметил Алексей Салмин. – Это те защитники, которые отвоёвывают сегодня для нас нашу независимость, нашу свободу. И хотя медаль и называется "Отец солдата", но она включает в себя и заслугу матери, низкий вам поклон".

Среди награждённых - Сергей Писарев из Тобольского района. После школы Сергей Михайлович пошёл работать в колхоз, получил специальность комбайнёра, отслужил в армии в составе группы советских войск в Германии. После службы вернулся на малую родину и устроился водителем. С женой вырастили троих сыновей. Их сын Игорь с детства увлекался спортом, был воспитанником кадетского класса. В октябре 2022 года призван на военную службу по мобилизации, за добросовестное исполнение боевой службы удостоен медали Суворова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко напомнил, что наступивший 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, а в регионе - Годом героев. "В год восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне проводится много патриотических воспитательных мероприятий, но вручение награды "Отец солдата" стоит особняком, и очень важно, что мы ещё раз напоминаем этим о наших традиционных морально-нравственных ценностях. О том, что воспитание начинается дома, начинается в семье и огромную роль в нём играет отец", - подчеркнул он.

Двое сыновей Мамеда Алишева из д. Осиновское Руфат и Ильфат после начала специальной военной операции подписали контракт с Министерством обороны. Руфат Алишев погиб при выполнении боевой задачи. За проявленный героизм он был награждён Орденом Мужества посмертно. Его брат Ильфат Алишев продолжает защищать интересы страны в зоне СВО.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы, дети послевоенного времени, очень хорошо помним восстановление нашей страны, помним все то, что делали для этого наши отцы, - поделился Степан Киричук. – А сегодня вы воспитали настоящих героев. Спасибо вам за это. Спасибо волонтёрам, которые отправляют грузы на линию соприкосновения, собирают вещи и даже деньги со своих пенсий для того, чтобы победа наступила скорее".

Валерий Бабчук из Ялуторовска после армии переехал на Север, где встретил свою половинку, у которой уже были двое сыновей. У пары родился третий ребёнок. Для всех сыновей Валерий Александрович был примером для подражания. Один из сыновей, Константин, с детства проявлял интерес к животным и природе, получил специальность охотоведа. Работал егерем в Тазовском районе. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны, был направлен в зону СВО. Во время разведки в Херсонской области Константин получил ранение, несовместимое с жизнью. За проявленный при выполнении боевого задания героизм представлен к Ордену Мужества посмертно.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Я не в первый раз на таком мероприятии, и каждый раз испытываю очень разные эмоции, это волнение, это боль за потерю наших парней. Но каждый из нас понимал, почему и для чего мы туда пошли. И в глубине души знали, что можем не вернуться. Знаете, нет ничего достойнее для мужчины, чем уйти из жизни за свою страну, за свою семью, за будущее своих детей, - поделился председатель Тюменской региональной общественной организации "Держава", участник специальной военной операции Олег Ямпольский. – Сегодня я испытываю гордость за то, что имею возможность быть в этом зале и пожать руку этим отцам, сказать им спасибо за их любовь. Она порой бывает сдержанной, но такой мощной. Именно вы даёте возможность мальчику стать мужчиной и воином".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменец Олег Балаховцев - атаман Тюменского хуторского казачьего общества. В его семье трое детей. Сам Олег Станиславович принимал участие в специальной военной операции. Его сын Иван Олегович отправился на СВО вместе с отцом. По сей день находится на передовой, награждён медалью Участник специальной военной операции.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Отец - это самый главный герой в жизни каждого ребёнка, тот, кто поддерживает, оберегает, а также учит быть сильным, справедливым, бороться за веру, правду и никогда не сдаваться, - считает директор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко. - И вы стали надёжной опорой вашим сыновьям, когда они ушли защищать Родину. Низкий поклон отцам и матерям, кто потерял своих сыновей. Мы сохраним светлую память о них и чувство благодарности, это наш долг перед ними".

Николай Ступников