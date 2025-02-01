35 жителей Тюменской области отмечены медалью "Отец солдата"
Церемония награждения медалями общественного признания "Отец солдата" прошла в Тюменской областной думе 14 февраля в рамках проекта "Оружие Победы". Медали вручили 35 жителям региона, отцам участников специальной военной операции, проявивших особые мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевого задания.
Почётные гости мероприятия – первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, депутат облдумы, член правления Всероссийского общественного движения "Отцы России" Алексей Салмин, депутат городской думы Степан Киричук, а также представители ветеранских организаций.
Напомним, что медаль "Отец солдата" была учреждена в 2023 году Всероссийским общественным движением "Отцы России". Медалью награждают отцов участников специальной военной операции, медаль является знаком признания заслуг в воспитании защитника семьи и Отечества. В настоящее время в Тюменской области медалью награждены 150 человек.
"Хочу отметить, что эта награда - молодая, - обратился к участникам церемонии Андрей Артюхов. - Сегодня мы говорим спасибо отцам за воспитание замечательных сыновей, которые сейчас защищают нашу родину. К сожалению, кто-то из них погиб, и это огромная утрата для семьи, для всех нас. Но они - настоящие герои, настоящие патриоты своей страны".
Николай Сырников из д. Поспелово Боровского района вместе с женой воспитывали девятерых детей, сегодня у них 25 внуков и три правнука. Их сын Сырников Владимир Николаевич - участник специальной военной операции. При выполнении боевого задания он проявил мужество, героизм и самоотверженность. Посмертно награждён Орденом Мужества.
"Я бы хотел сказать слова благодарности мамам, которые помогли воспитать воинов, героев. Без вашего участия, без вашего благословения этого не получилось бы, - отметил Алексей Салмин. – Это те защитники, которые отвоёвывают сегодня для нас нашу независимость, нашу свободу. И хотя медаль и называется "Отец солдата", но она включает в себя и заслугу матери, низкий вам поклон".
Среди награждённых - Сергей Писарев из Тобольского района. После школы Сергей Михайлович пошёл работать в колхоз, получил специальность комбайнёра, отслужил в армии в составе группы советских войск в Германии. После службы вернулся на малую родину и устроился водителем. С женой вырастили троих сыновей. Их сын Игорь с детства увлекался спортом, был воспитанником кадетского класса. В октябре 2022 года призван на военную службу по мобилизации, за добросовестное исполнение боевой службы удостоен медали Суворова.
Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко напомнил, что наступивший 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества, а в регионе - Годом героев. "В год восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне проводится много патриотических воспитательных мероприятий, но вручение награды "Отец солдата" стоит особняком, и очень важно, что мы ещё раз напоминаем этим о наших традиционных морально-нравственных ценностях. О том, что воспитание начинается дома, начинается в семье и огромную роль в нём играет отец", - подчеркнул он.
Двое сыновей Мамеда Алишева из д. Осиновское Руфат и Ильфат после начала специальной военной операции подписали контракт с Министерством обороны. Руфат Алишев погиб при выполнении боевой задачи. За проявленный героизм он был награждён Орденом Мужества посмертно. Его брат Ильфат Алишев продолжает защищать интересы страны в зоне СВО.
"Мы, дети послевоенного времени, очень хорошо помним восстановление нашей страны, помним все то, что делали для этого наши отцы, - поделился Степан Киричук. – А сегодня вы воспитали настоящих героев. Спасибо вам за это. Спасибо волонтёрам, которые отправляют грузы на линию соприкосновения, собирают вещи и даже деньги со своих пенсий для того, чтобы победа наступила скорее".
Валерий Бабчук из Ялуторовска после армии переехал на Север, где встретил свою половинку, у которой уже были двое сыновей. У пары родился третий ребёнок. Для всех сыновей Валерий Александрович был примером для подражания. Один из сыновей, Константин, с детства проявлял интерес к животным и природе, получил специальность охотоведа. Работал егерем в Тазовском районе. В октябре 2023 года подписал контракт с Министерством обороны, был направлен в зону СВО. Во время разведки в Херсонской области Константин получил ранение, несовместимое с жизнью. За проявленный при выполнении боевого задания героизм представлен к Ордену Мужества посмертно.
"Я не в первый раз на таком мероприятии, и каждый раз испытываю очень разные эмоции, это волнение, это боль за потерю наших парней. Но каждый из нас понимал, почему и для чего мы туда пошли. И в глубине души знали, что можем не вернуться. Знаете, нет ничего достойнее для мужчины, чем уйти из жизни за свою страну, за свою семью, за будущее своих детей, - поделился председатель Тюменской региональной общественной организации "Держава", участник специальной военной операции Олег Ямпольский. – Сегодня я испытываю гордость за то, что имею возможность быть в этом зале и пожать руку этим отцам, сказать им спасибо за их любовь. Она порой бывает сдержанной, но такой мощной. Именно вы даёте возможность мальчику стать мужчиной и воином".
Тюменец Олег Балаховцев - атаман Тюменского хуторского казачьего общества. В его семье трое детей. Сам Олег Станиславович принимал участие в специальной военной операции. Его сын Иван Олегович отправился на СВО вместе с отцом. По сей день находится на передовой, награждён медалью Участник специальной военной операции.
"Отец - это самый главный герой в жизни каждого ребёнка, тот, кто поддерживает, оберегает, а также учит быть сильным, справедливым, бороться за веру, правду и никогда не сдаваться, - считает директор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко. - И вы стали надёжной опорой вашим сыновьям, когда они ушли защищать Родину. Низкий поклон отцам и матерям, кто потерял своих сыновей. Мы сохраним светлую память о них и чувство благодарности, это наш долг перед ними".
Николай Ступников