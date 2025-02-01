Жительница села Ощепково Раиса Сизова связала более 150 пар теплых носков для участников СВО

| Фото: ЛДПР | Фото: ЛДПР

Жительница села Ощепково Абатского района Раиса Сизова в рамках проекта "Добрые дела" в прошлом году связала более 150 пар теплых носков для защитников Родины, участников СВО.

Пряжа для неравнодушной сибирячки была приобретена при поддержке депутата Государственной Думы, координатора Тюменского регионального отделения ЛДПР Евгения Маркова.

Благодарность депутата Тюменской областной думы Ивана Вершинина Раисе Сизовой за активную помощь участникам СВО вручил координатор Абатского районного отделения ЛДПР Дмитрий Викулов.

"Раиса Яковлевне 73 года. И все свободное время с теплой и заботой она вяжет носки для наших бойцов, делится мудрыми советами с молодежью. Мы в ЛДПР ценим таких активных и инициативных граждан! Будем оказывать помощь и поддержку", – сказал Дмитрий Викулов.