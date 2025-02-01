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На Ямале завели дело о присвоении 4 млн 800 тыс. рублей в сфере ЖКХ

Происшествия, 18:00 14 февраля 2025

скриншот видео РУФСБ России по Тюменской области

На председателя правления одного из ТСЖ Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа завели уголовное дело за присвоение денежных средств в особо крупном размере. Материалы, послужившие основанием для возбуждения дела, собрали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области.

"По версии следствия, фигурант дела, действуя умышленно , с июля 2021 года по январь 2023 года перевел с расчетного счета, принадлежащего ТСЖ, 4 миллиона 800 тысяч рублей на счет ИП контрагента за фактически не оказанные услуги. После чего, последний, обналичил деньги и передал руководителю ТСЖ", - сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Следственный отдел ОМВД России по Новому Уренгою возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников его противоправной деятельности.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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