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Сохранение ключевой ставки продлит "период накоплений" еще на 3-4 месяца

Общество, 18:10 14 февраля 2025

пресс-служба ВТБ | Фото: пресс-служба ВТБ

Центробанк сегодня вновь сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Этот шаг приведет к дальнейшей стабилизации рынка, и в ближайшие месяцы ставки по вкладам в российских банках снизятся на 0,5-1 процентный пункт.

При этом весной у вкладчиков еще будет возможность разместить свои средства под высокие ставки. В сегменте розничного кредитования существенных корректировок не произойдет, но объемы выдач продолжат сокращаться. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Рынок сбережений в России после традиционного сезонного оттока в начале года в феврале покажет рост. Повлияют полученные вкладчиками процентные доходы, которые в этом году составят около 9 трлн рублей. Основной спрос придется на рублевые вклады. Сейчас размещать средства будут преимущественно на сроки до полугода.

При этом кредиты остаются очень дорогими, и россияне будут все реже на них рассчитывать. В совокупности с жесткой риск-политикой ЦБ РФ это продолжит тренд на "охлаждение" рынка. Больше всего сократятся продажи кредитов наличными и ипотеки. Драйвером сегмента жилищных кредитов останутся госпрограммы - сегодня на них приходится 85-90% ипотечных продаж.

"По нашей оценке, ЦБ взял курс на сохранение уровня ключевой ставки – пусть и высокого, но стабильного. Если этот тренд сохранится, то успокоит рынок: ставки по розничным депозитам останутся на уровне 19-20% и обеспечат россиянам рекордную доходность по ним в этом году, как для марафонца, распределяющего свои силы на длинной дистанции. По кредитам ставки в любом случае останутся экстремально высокими, и "кредитная зима" будет с нами еще долго", – добавил Георгий Горшков.

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