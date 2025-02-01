Юных тюменцев ждут на театрально-поэтическом фестивале "Табуретка"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Принять участие во всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале "Табуретка" приглашают юных тюменцев, сообщает региональный департамент культуры.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 1 марта по 1 июля. Отборочный тур пройдёт с 1 мая по 1 августа, а финал состоится осенью в Санкт-Петербурге.

Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли для широкой аудитории на главных театральных площадках культурной столицы. Проживание участников во время финала обеспечивают организаторы.

Форму заявки можно скачать по ссылке, больше подробностей об участии в мероприятии можно узнать на сайте фестиваля "Табуретка".