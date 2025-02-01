Тюменских школьников ждут на новом "Уроке цифры"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О секретах российских операционных систем тюменские школьники могут узнать на новом "Уроке цифры", сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Новый "Урок Цифры" будет доступен до 2 марта. На нём школьники познакомятся с основами функционирования операционных систем, с их структурами и типами, а также сформируют понимание архитектуры и принципов их работы.

"Каждый урок включает теоретическую часть, где ребята знакомятся с основами темы, и практическую — в формате тренажёров, где они могут применять полученные знания", - рассказал директор департамента Станислав Логинов.

Доступ к материалам открыт онлайн, и любой тюменский школьник может пройти урок в удобное время, самостоятельно или с учителем.

Кроме того, это отличная возможность пополнить багаж полезных знаний и попробовать себя в роли IT-специалиста. Новые выпуски "Урока цифры" на официальном сайте.