Тюменских школьников ждут на новом "Уроке цифры"
О секретах российских операционных систем тюменские школьники могут узнать на новом "Уроке цифры", сообщает департамент информатизации Тюменской области.
Новый "Урок Цифры" будет доступен до 2 марта. На нём школьники познакомятся с основами функционирования операционных систем, с их структурами и типами, а также сформируют понимание архитектуры и принципов их работы.
"Каждый урок включает теоретическую часть, где ребята знакомятся с основами темы, и практическую — в формате тренажёров, где они могут применять полученные знания", - рассказал директор департамента Станислав Логинов.
Доступ к материалам открыт онлайн, и любой тюменский школьник может пройти урок в удобное время, самостоятельно или с учителем.
Кроме того, это отличная возможность пополнить багаж полезных знаний и попробовать себя в роли IT-специалиста. Новые выпуски "Урока цифры" на официальном сайте.