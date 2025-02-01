8,5 литров донорской крови сдали волонтеры Тюменского водоканала

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

На 8,5 литров пополнили областной банк донорской крови 18 волонтёров Тюменского водоканала в рамках акции "Сдай кровь – спаси жизнь".

Виталий Лазоренко, главный специалист отдела по сопровождению исполнительного производства сдал кровь впервые. "Меня замотивировали коллеги. Оказалось, сам процесс занимает совсем немного времени, а польза огромная", - поделился он.

Анастасия Бакуменко, ведущий экономист планово-экономического управления стала донором крови два года назад, и тоже благодаря акции "Сдай кровь – спаси жизнь".

"Впервые сдала кровь, когда пришла работать в водоканал. Поняла, что это не сложно, но очень важно. Теперь сдаю по собственному графику, сегодня был мой седьмой раз", - рассказала она.