Более семи тысяч гостей собрал в Тобольске гастрономический фестиваль "Пельменный съест"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Пельменный съест" - это супер фестиваль, который объединяет все города, все муниципалитеты Тюменской области. Об этом глава Тобольска, где 15 февраля проходит гастрономическое событие, рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

"На самом деле фестиваль стал настоящей сибирской гордостью. Что такое пельмени? Это одно из самых лучших блюд и "фишек", брендов России, которая, конечно, притягивает к себе и иностранцев, и горожан, и гостей города, мы объединяемся вокруг этого прекрасного события", - уверен Петр Вагин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль собрал на своих площадках собрал более 7 тыс. гостей. Он проходит уже четыре года и продолжает набирать обороты. Петр Вагин подчеркнул, что уникальная сибирская кухня объединяет людей и на только таких мероприятиях можно почувствовать тот вкус настоящей Сибири.

Фестиваль продолжается уже несколько дней. В ресторанах Тобольска используются различные уникальные рецепты, каждый шеф-повар старается чем-то удивить гостей.

Фестиваль принес на улицы Тобольска атмосферу праздника. Гости водят хороводы, а также играют в керлинг чайниками. Мероприятие продлится до 16 часов.

"Мы готовим пельмени по советскому ГОСТу, - рассказала руководитель столовой "Новая" из Ишима Майя Шалыгина. - Там только мясо, чеснок, лук, соль, перец и все, ничего лишнего".

Она подчеркнула, что тесто для пельменей сотрудники столовой тоже готовят самостоятельно. По ее словам, пельмени это настоящая традиция, которая объединяет всю семью.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Ведь помните, раньше, в советские времена, вся семья садилась и лепила пельмени, и дети, и мама с папой, дедушка с бабушкой это объединение семьи", - поделилась она.

"Наша "фишка" в том, что мы используем только охлаждённую свинину и говядину. Из-за этого такой насыщенный вкус наших пельменей - как дома. Никаких секретов производства нет. Только хорошее сырье и не более", - рассказал коммерческий директор компании "Согласие" Дмитрий Подойников.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С ханскими пельменями с ушками гостей знакомит основатель историко-мемориального комплекса "Искер" Луиза Шамсутдинова. "Это душа, ханский размах, потому что все мясо деревенское, от фермеров с улицы Хана Кучума в деревне Кобяк Вагайского района", - поделилась она.

Напомним, "Пельменный съест" проходит в Тобольске уже в четвертый раз. Горожане и гости города с удовольствием принимают в нем участие. Фестиваль занял третье место по итогам Международной премии Russian Event Awards 2023. В 2024 году "Пельменному съесту" в своей номинации присудили второе место в окружном этапе этой премии.

"Это тепло наших сердец, которое мы стараемся дарить нашим гостям. Друзья, приезжайте в Тобольск. Здесь уникальная атмосфера. Прекрасная история, природа и особенные люди", - добавил Петр Вагин.

Он добавил также, что символ Сибири - это человек с сильным характером, который может преодолевать любые препятствия, невзирая на любые природные и погодные условия.

"А чтобы это получилось, он должен быть полон энергии, должен хорошо кушать. Так вот, пельмени это самая сытная еда. А такие начинки, мясо, рыба и сметан, думаю, добавят каждому сил, уверенности и энергии", - считает он.

Александр Лабыкин, Николай Ступников