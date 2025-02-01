Центр опережающей профподготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг
Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг по официальной оценке эффективности деятельности за 2024 год.
Работа центров оценивалась по трем критериям: синхронизация рынка труда и системы образования, профориентационная деятельность, повышение качества работы. Рейтинг составлен Институтом развития профессионального образования.
За 2024 год деятельностью центра охвачено более 122 тыс. граждан. В нынешнем году ЦОПП продолжит реализацию федеральных и региональных проектов, разработку образовательных программ, увеличит число участников профориентационных мероприятий, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.