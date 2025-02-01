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Центр опережающей профподготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг

Общество, 16:00 16 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области возглавил всероссийский рейтинг по официальной оценке эффективности деятельности за 2024 год.

Работа центров оценивалась по трем критериям: синхронизация рынка труда и системы образования, профориентационная деятельность, повышение качества работы. Рейтинг составлен Институтом развития профессионального образования.

За 2024 год деятельностью центра охвачено более 122 тыс. граждан. В нынешнем году ЦОПП продолжит реализацию федеральных и региональных проектов, разработку образовательных программ, увеличит число участников профориентационных мероприятий, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# профессиональная подготовка , рейтинги

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