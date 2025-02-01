Каждый десятый ипотечный кредит в 2025 году придется на частные дома

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На частные дома придется каждый десятый ипотечный кредит в России в 2025 году. Всего в стране выдадут около 100 тыс. таких займов, сообщает ДОМ.РФ.

"В текущем году мы ожидаем, что на приобретение и строительство частных домов будет выдано порядка 100 тысяч кредитов, 80 процентов из которых придётся на приобретение готовых домов. Если говорить об ипотечном кредитовании на ИЖС, то это около 20 тысяч кредитов, 40процентов из которых будет выдано в рамках „Семейной ипотеки“, а остальные 60 процентов — по другим льготным программам, а также на рыночных условиях", — рассказал директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

Важным нововведением этого года станет вступление с 1 марта в силу закона о распространении счетов эскроу в ИЖС по договорам подряда при точечной застройке. Механизм позволит сохранить средства граждан на специальном счёте в уполномоченном банке до завершения строительства.

Для поддержки нового механизма на этапе внедрения ДОМ.РФ запустил программу льготного кредитования подрядчиков, использующих механизм счетов эскроу, по ставке не выше 1 %. На эти цели из бюджета компании выделили 1 млрд рублей. Всего в рамках меры поддержки планируется обеспечить возможность финансирования строительства порядка 1 млн кв. м жилья. На сегодня уже подано 10 тыс. заявок, а процент одобрения кредитов по льготной программе за полгода вырос с 8,4% в июле до почти 25% по итогам декабря 2024 года.