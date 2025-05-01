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В реестр инвестпроектов Тюменской области включили пять новых бизнес-идей

Экономика, 18:38 23 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять новых бизнес-идей включили в реестр инвестиционных проектов Тюменской области. Их суммарный объем финансирования составит 7,5 млрд рублей, сообщает регионального инфоцентр правительства.

Также инвесторы планируют создать 488 новых рабочих мест. В Тюменском районе компания "Гранула Брозэкс" намерена построить завод по производству гранул. Еще один инвестор создаст комплекс по выпуску клинкера и сухих строительных смесей. Оба проекта ориентированы на обеспечение строительной отрасли региона современными и востребованными материалами.

Отметим, решение о включении в региональный реестр приняли члены экспертного совета Инвестиционного агентства на совещании в режиме видеоконференцсвязи.

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