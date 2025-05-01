450 ПЦР-тестов провели в лаборатории тюменской поликлиники с марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

450 ПЦР-тестов провели в тюменской поликлинике №8 с 3 марта. В штате лаборатории есть три специалиста, которые имеют удостоверения, подтверждающие их навыки в ПЦР-диагностике.

Процесс от взятия мазка до выдачи результата занимает всего 21 минуту, что делает диагностику быстрой и эффективной. Исследования не требуют сложной подготовки: достаточно соблюдать простые рекомендации перед сдачей анализов.

Отметим, что городская поликлиника стала первой в Тюмени, где проводят ПЦР-исследования. Это стало возможным, благодаря установке современного оборудования в клинико-диагностической лаборатории.

"Запуск ПЦР-исследований — это шаг вперед в обеспечении здоровья наших пациентов. Мы понимаем значимость своевременной диагностики инфекционных заболеваний и стремимся обеспечить наших пациентов самыми современными методами обследования", - сказал главврач поликлиники Анатолий Смоляренко.

Спрос на ПЦР-тесты значительно возрос, особенно в связи с их включением в перечень исследований при прохождении диспансеризации. Автоматизированное оборудование значительно облегчает труд сотрудников и снижает риск ошибок, что делает процесс проведения анализов более эффективным, сообщает пресс-служба поликлиники.