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Более семи километров дорог отремонтируют в Аромашевском районе

Экономика, 18:49 23 мая 2025

глава Аромашевского района Игорь Власов | Фото: глава Аромашевского района Игорь Власов

Более семи километров дорог отремонтируют в Аромашевском районе. Самый протяженный участок - между Кротово и Новопетрово, обход с. Новоберезовка, его протяженность составляет 6 км. Ремонт начнется летом, когда снизится уровень грунтовых вод и дорожное полотно просохнет.

Как сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов, на участке дороги Аромашево – Юрга, в сторону подъезда к кладбищу, ремонт уже близится к завершению.

"Дорожные рабочие аромашевского участка ТОДЭП укладывают первый слой асфальтового покрытия на участке в 585 метров. Далее последует второй слой, а затем укрепление обочин и установка знаков", - уточнил глава района.

В 2025 г. отремонтируют и участок областной дороги Юрминка – Кармацкая до моста через реку Вагай. Пока рабочие укрепляют обочины и откосы. Изношенный слой асфальтобетона уже убрали методом фрезерования.

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# Аромашевский район , дорожный ремонт

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