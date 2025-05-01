В Тюмени стратовала регистрация на форум "Утро"

| Фото: тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

Регистрация на форум молодёжи Уральского федерального округа "Утро" стартовала в Тюмени. Событие пройдет в Тюменской области с 24 по 29 сентября.

"В этом году ждём среди участников не меньше полутора тысяч студентов и школьников со всего УФО и из других регионов России. Готовим насыщенную программу. На форуме можно будет получить новые знания, познакомиться с возможностями для реализации своих идей, и что особенно важно – найти единомышленников. Конечно, будут не только образовательные треки, но и культурная программа, - написал в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Главная тема – "Молодые профессионалы России". Привлечение новых кадров – важное направление для всех регионов округа. "Мы обязательно поделимся своим опытом. Например, расскажем о работе над межуниверситетским кампусом. Одна из главных его задач – как раз укрепление кадрового потенциала", - добавил глава региона.

Участниками станут молодые управленцы и специалисты предприятий, НКО, государственные и муниципальные служащие, специалисты подведомственных учреждений, студенты, активисты "Движения первых". Организаторы подготовят шесть тематических площадок: "Разработчики", "Управленцы", "Наставники", "Исследователи", "Медиатехнологии" и "Профессионалы будущего".

В образовательную программу войдут лекции от экспертов, панельные дискуссии и другие интерактивные форматы. Кроме того, участников ждут внеучебные активности: атмосферная, полезная, патриотическая, экскурсионная программы. Молодежь сможет заняться волонтёрской деятельностью – она примет участие проектах, направленных на поддержку участников спецоперации.

Впервые в этом году форум дополнит городская программа. Участники посетят экскурсии и чемпионаты, которые пройдут на открытых городских площадках Тюмени и будут доступны для всех желающих.

Подать заявку на участие можно на платформе Росмолодёжь.Форумы.

Напомним, межуниверситетский кампус строят в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Возрастное ограничение: 16+