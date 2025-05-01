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Последний звонок в Тобольске встретили 679 выпускников

Общество, 13:41 24 мая 2025

тг-канал Петра Вагина | Фото: тг-канал Петра Вагина

679 выпускников встретили последний звонок в Тобольске 24 мая. В этом году у ребят 68 медалей 1 степени и 33 медали 2 степени.

"Все, кто сегодня прощается со школой, поздравляю, ваш первый большой этап практически пройден, вы молодцы. Дальше – много нового и интересного. Потратьте время с умом, возьмите от студенческих лет самое лучшее: знания, новые полезные знакомства, драгоценные минуты общения с талантливыми педагогами. И помните – Тобольск всегда ждет вас домой. Ведь город жив его людьми, а без талантливой и энергичной молодежи нам просто никуда", - написал в своих социальных сетях глава Тобольска Петр Вагин.

Следующие выпускники - ученики девятых классов – здесь 1 тыс. 645 ребят, среди них на аттестат с отличием претендует 86 человек.

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# выпускники , Тобольск

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