Водителей предупредили о сложных погодных условиях на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О сложных погодных условиях на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Водителям рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах.

“Сейчас на трассе метель, сильный боковой ветер, видимость около 50 метров. Автоинспекторы проводят с водителями разъяснительную работу об опасности движения в темное время суток в такую метель”, – сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость и быть внимательнее на дорогах.