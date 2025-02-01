Водителей предупредили о сложных погодных условиях на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
О сложных погодных условиях на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области предупреждает региональная Госавтоинспекция.
Водителям рекомендуют отложить поездки в сторону северных округов до улучшения погоды. Тем, кто уже в пути, лучше переждать непогоду в автокемпингах.
“Сейчас на трассе метель, сильный боковой ветер, видимость около 50 метров. Автоинспекторы проводят с водителями разъяснительную работу об опасности движения в темное время суток в такую метель”, – сообщили в ГАИ.
Госавтоинспекция рекомендует водителям снизить скорость и быть внимательнее на дорогах.