Житель Тюмени перевел на счет мошенников 4,7 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 житель Тюменской области пострадал от рук телефонных и интернет-мошенников за прошедшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 46 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Так, неизвестный позвонил жителю Тюмени на мобильный телефон с российского абонентского номера и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств он похитил 4,7 млн рублей у тюменца. Деньги пострадавший по указанию злоумышленников самостоятельно перевел на якобы "безопасные счета".

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.