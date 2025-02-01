  • 19 февраля 202519.02.2025среда
  • USD91,3398
    EUR95,6693
  • В Тюмени -19..-21 С 1 м/с ветер юго-западный

Житель Тюмени перевел на счет мошенников 4,7 млн рублей

Происшествия, 19:31 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

101 житель Тюменской области пострадал от рук телефонных и интернет-мошенников за прошедшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 46 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Так, неизвестный позвонил жителю Тюмени на мобильный телефон с российского абонентского номера и представился сотрудником ФСБ. Под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств он похитил 4,7 млн рублей у тюменца. Деньги пострадавший по указанию злоумышленников самостоятельно перевел на якобы "безопасные счета".

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени организовала надзор за ходом и результатами расследования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники , прокуратура Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 18.02.2025Житель Тюмени перевел на счет мошенников 4,7 млн рублей
14:59 18.02.2025В Тюмени задержали мужчину, который планировал сбыть синтетические наркотики
13:31 18.02.202523 кг гостинцев пыталась провезти тюменская туристка из Индии
12:47 18.02.2025В ДТП на трассе Тюмень - Омск погиб водитель большегруза

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.