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Влияние креативной экономики на интеллектуальный суверенитет обсудят в Тюмени

Общество, 19:02 18 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Лекторий креативных индустрий проведет АНО "ТАРКИ" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени 19 февраля. Мероприятие начнется в 18 часов, сообщают организаторы.

"Февральский лекторий ТАРКИ посвящен теме "Выбирай своё! Что такое интеллектуальный суверенитет и почему мы делаем ставку на креативную экономику". Приглашаем всех, кто занимается креативным бизнесом, творчеством, создаёт плоды интеллектуального труда", - отметил гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Участники обсудят понятие интеллектуального суверенитета, виды результатов интеллектуальной деятельности и их классификацию, управление интеллектуальной собственностью, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, трансфер технологий. Также поговорят о том, как креативная экономика влияет на интеллектуальный суверенитет.

Спикерами встречи станут заместитель председателя Тюменского ОС ВОИР, руководитель Центра поддержки технологий и инноваций, юрист, патентовед Михаил Брежнев, член правления Тюменского ОС ВОИР, лидер Женской лиги ВОИР в УРФО, специалист по товарным знакам, предприниматель Надежда Брежнева.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# креативные индустрии

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